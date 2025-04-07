Губернатора Белгородской области Гладкова вновь приняли за телефонного мошенника
Жительница Белгорода приняла главу региона Вячеслава Гладкова за телефонного мошенника. Чиновник связался с горожанкой с целью убедиться, что её жильё восстановлено после обстрела. Тем самым губернатор хотел перепроверить отчёт местных чиновников.
«Я что-то не верю в этот голос. <…> Я не верю, что это вы», — ответила собеседница Гладкова.
Разговор Гладкова с жительницей Белгорода. Видео © Telegram / Настоящий Гладков
«Не поверила. Телефонных мошенников много. Самое главное — быть настороже», — отреагировал чиновник.
Напомним, что это не первый случай, когда Гладкова принимают за телефонного мошенника. Схожий инцидент произошёл в марте этого года, когда ещё одна жительница не узнала в собеседнике губернатора и сбросила звонок.
Telegram / Настоящий Гладков