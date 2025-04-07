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Регион
7 апреля, 19:52

Губернатора Белгородской области Гладкова вновь приняли за телефонного мошенника

Жительница Белгорода приняла главу региона Вячеслава Гладкова за телефонного мошенника. Чиновник связался с горожанкой с целью убедиться, что её жильё восстановлено после обстрела. Тем самым губернатор хотел перепроверить отчёт местных чиновников.

«Я что-то не верю в этот голос. <…> Я не верю, что это вы», — ответила собеседница Гладкова.

Разговор Гладкова с жительницей Белгорода. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

«Не поверила. Телефонных мошенников много. Самое главное — быть настороже», — отреагировал чиновник.

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Напомним, что это не первый случай, когда Гладкова принимают за телефонного мошенника. Схожий инцидент произошёл в марте этого года, когда ещё одна жительница не узнала в собеседнике губернатора и сбросила звонок.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Илья Пушкарев
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