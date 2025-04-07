«Пользуются доверием»: В ГД раскрыли, как QR-код в общественном месте может лишить всех денег

Схема мошенничества, основанная на QR-кодах, хоть и не является новшеством, представляет собой довольно хитроумный метод обмана. Она объединяет элементы социальной инженерии и технической атаки, пояснил RT Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия».

«Люди привыкли доверять QR-кодам, особенно когда они размещены в общественных местах и выглядят как официальные объявления. Злоумышленники пользуются этим доверием, маскируя вредоносные ссылки под внешне безобидные обращения — например, «счёт за коммуналку» или «объявление от управляющей компании», — объяснил Немкин.

По мнению эксперта, угроза, связанная с QR-кодами, заключается в том, что они могут направлять пользователей не только на фишинговые сайты, где запрашиваются личные данные или информация о банковских картах, но и на страницы, содержащие вредоносное программное обеспечение.

Такое ПО может устанавливать на устройства трояны, позволяющие злоумышленникам получить доступ к банковским приложениям, мессенджерам и другой конфиденциальной информации. Также стоит отметить, что мошенники начали активно использовать офлайн-пространство для проведения кибератак, что усложняет защиту, поскольку традиционные онлайн-фильтры и антивирусы не срабатывают до перехода по ссылке. Поэтому важно повышать цифровую грамотность населения, особенно среди пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами подобных схем. Эксперт настоятельно рекомендует проявлять осторожность при сканировании QR-кодов, особенно тех, что размещены в подъездах, на остановках и в других неофициальных местах.