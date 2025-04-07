«Призрачный курьер»: Мошенники нашли новый способ заражать смартфоны россиян

Инженер-аналитик «Газинформсервиса» Ирина Дмитриева рассказала о схеме «Призрачный курьер», используемой мошенниками. Аферисты убеждают жертву в возможности получить ценный подарок, а затем, под видом приложения курьерской службы, устанавливают на её устройство вирус.

«Под любыми публикациями, от политических новостей до обсуждений фильмов, злоумышленники оставляют сообщения «Отдам даром дорогую технику». Задача мошенника — перевести диалог в личную переписку. Далее мошенник предлагает встречу, создавая иллюзию доверительной сделки», — пояснила Дмитриева в беседе с РИА «Новости».

Вместо личной встречи мошенники, ссылаясь на внезапные обстоятельства, предлагают доставку. Для «отслеживания» посылки они присылают ссылку на скачивание приложения (apk-файл) и инструкции по его установке. Установка этого приложения приводит к заражению смартфона вредоносным ПО, которое может похищать личные данные, использовать устройство для DDoS-атак или заблокировать файлы с требованием выкупа.

Злоумышленники, получив доступ к устройству жертвы через вредоносный файл, блокируют его и используют в своих преступных целях. Дмитриева подчеркнула, что мошенники обычно не предлагают напрямую, а сообщают о желании бескорыстно передать ценную вещь. Эти сообщения, маскируясь под обычные комментарии к различным публикациям, распространяются незаметно и охватывают широкую аудиторию.

Специалист предостерегла от соблазнительных предложений, поступающих от неизвестных лиц, подчеркнув, что они могут привести к неожиданным и неприятным результатам. Она также посоветовала тщательно проверять происхождение таких предложений, поскольку часто они исходят от недавно созданных аккаунтов.