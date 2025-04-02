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2 апреля, 02:09

Россиян предупредили о хитрой мошеннической схеме с дипфейк-«кружочками»

Эксперт Храпунова рассказала о новой схеме аферистов с дипфейк-«кружочками»

Новая мошенническая схема с использованием видеосообщений в виде «кружочков» начинает распространяться в России. Сущность хитрого метода аферистов раскрыла эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

По словам специалиста, злоумышленники взламывают аккаунты своих жертв, скачивают их «кружочки» и делают липовые сообщения, которые рассылаются контактам. Затем преступники могут попросить знакомых человека перевести денежные средства, взять кредит или даже продать недвижимость.

«В таких случаях всегда надо придерживаться правила: свяжись с человеком через другой способ коммуникации», — подчеркнула эксперт в беседе с РИА «Новости».

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Ранее в России также была выявлена схема финансовых махинаций, при которой преступники используют благотворительность как прикрытие для хищения денег. Чтобы попасться в ловушку, достаточно сжалиться над якобы неизлечимо больными пациентами и перевести накопления фонду-однодневке.

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Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Антон Голыбин
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