Россиян предупредили о хитрой мошеннической схеме с дипфейк-«кружочками»

Новая мошенническая схема с использованием видеосообщений в виде «кружочков» начинает распространяться в России. Сущность хитрого метода аферистов раскрыла эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

По словам специалиста, злоумышленники взламывают аккаунты своих жертв, скачивают их «кружочки» и делают липовые сообщения, которые рассылаются контактам. Затем преступники могут попросить знакомых человека перевести денежные средства, взять кредит или даже продать недвижимость.

«В таких случаях всегда надо придерживаться правила: свяжись с человеком через другой способ коммуникации», — подчеркнула эксперт в беседе с РИА «Новости».