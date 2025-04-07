В России задержали 15 человек, помогавших мошенникам подменять номера для афер
ФСБ задержала 15 человек за помощь в подмене номеров для мошенников из-за рубежа
МВД и ФСБ задержали 15 человек, помогавших мошенникам из-за границы подменять номера. Обложка © Telegram / Ирина Волк
Сотрудники МВД и ФСБ с помощью искусственного интеллекта вычислили и ликвидировали сеть узлов связи, созданных зарубежными мошенниками для обмана россиян через подмену номеров. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
МВД и ФСБ задержали 15 человек, помогавших мошенникам из-за границы подменять номера. Видео © Telegram / Ирина Волк
Технологии обработки больших данных помогли раскрыть местоположение 28 сим-боксов и двух сим-банков в пяти регионах России, а также собрать сведения о семи тысячах номеров, задействованных аферистами. Выяснилось, что голосовые звонки шли через виртуальные серверы в Европе, управлявшие системой дистанционно.
Оперативники провели серию рейдов в 11 регионах, задержав 15 участников схемы. Полиция изъяла технику, тысячи сим-карт и улики. По статье 159 УК РФ возбуждены дела, задержанным избраны меры пресечения. Следствие ищет сообщников и пострадавших.
Ранее ФСБ изъяла у готовившего теракт в Москве пятикилограммовую бомбу с таймером. Задержанный — гражданин России 1972 года рождения, ранее судимый за убийство, вымогательство и грабеж. Он был завербован украинской спецслужбой в феврале.