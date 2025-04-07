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7 апреля, 07:20

В России задержали 15 человек, помогавших мошенникам подменять номера для афер

ФСБ задержала 15 человек за помощь в подмене номеров для мошенников из-за рубежа

МВД и ФСБ задержали 15 человек, помогавших мошенникам из-за границы подменять номера. Обложка © Telegram / Ирина Волк

МВД и ФСБ задержали 15 человек, помогавших мошенникам из-за границы подменять номера. Обложка © Telegram / Ирина Волк

Сотрудники МВД и ФСБ с помощью искусственного интеллекта вычислили и ликвидировали сеть узлов связи, созданных зарубежными мошенниками для обмана россиян через подмену номеров. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

МВД и ФСБ задержали 15 человек, помогавших мошенникам из-за границы подменять номера. Видео © Telegram / Ирина Волк

Технологии обработки больших данных помогли раскрыть местоположение 28 сим-боксов и двух сим-банков в пяти регионах России, а также собрать сведения о семи тысячах номеров, задействованных аферистами. Выяснилось, что голосовые звонки шли через виртуальные серверы в Европе, управлявшие системой дистанционно.

Оперативники провели серию рейдов в 11 регионах, задержав 15 участников схемы. Полиция изъяла технику, тысячи сим-карт и улики. По статье 159 УК РФ возбуждены дела, задержанным избраны меры пресечения. Следствие ищет сообщников и пострадавших.

ФСБ: В Подмосковье задержан военный за подготовку теракта в общежитии курсантов
ФСБ: В Подмосковье задержан военный за подготовку теракта в общежитии курсантов

Ранее ФСБ изъяла у готовившего теракт в Москве пятикилограммовую бомбу с таймером. Задержанный — гражданин России 1972 года рождения, ранее судимый за убийство, вымогательство и грабеж. Он был завербован украинской спецслужбой в феврале.

Оксана Попова
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