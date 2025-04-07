В России задержали 15 человек, помогавших мошенникам подменять номера для афер

Сотрудники МВД и ФСБ с помощью искусственного интеллекта вычислили и ликвидировали сеть узлов связи, созданных зарубежными мошенниками для обмана россиян через подмену номеров. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

МВД и ФСБ задержали 15 человек, помогавших мошенникам из-за границы подменять номера. Видео © Telegram / Ирина Волк

Технологии обработки больших данных помогли раскрыть местоположение 28 сим-боксов и двух сим-банков в пяти регионах России, а также собрать сведения о семи тысячах номеров, задействованных аферистами. Выяснилось, что голосовые звонки шли через виртуальные серверы в Европе, управлявшие системой дистанционно.

Оперативники провели серию рейдов в 11 регионах, задержав 15 участников схемы. Полиция изъяла технику, тысячи сим-карт и улики. По статье 159 УК РФ возбуждены дела, задержанным избраны меры пресечения. Следствие ищет сообщников и пострадавших.