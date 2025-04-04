ФСБ: В Подмосковье задержан военный за подготовку теракта в общежитии курсантов

В Подмосковье сотрудники ФСБ предотвратили теракт в общежитии курсантов военных вузов. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

«В Московской области предотвращён планировавшийся украинскими спецслужбами террористический акт в воинской части Минобороны России», — говорится в сообщении.

В ФСБ добавили, что задержан военнослужащий Минобороны, причастный к подготовке теракта. Это произошло, когда он пытался изъять компоненты для взрывного устройства из тайника. Сотрудники ФСБ обнаружили у мужчины переписку с украинским куратором.