Двух лжесотрудников ФСБ задержали в Донецке за вымогательство

Сотрудники Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержали двух местных жителей, которые занимались вымогательством денежных средств у граждан. Как сообщила пресс-служба ведомства, злоумышленники угрожали соотечественникам физической расправой, действуя якобы от лица Федеральной службы безопасности.

Задержание лжесотрудников ФСБ. Видео © УФСБ по ДНР

Оба задержанных полностью признали свою вину, причём один из них принёс официальные извинения за противоправные действия. В ходе оперативных мероприятий были собраны все необходимые доказательства, которые уже переданы в Главное следственное управление МВД России по ДНР для принятия процессуального решения и возбуждения уголовного дела.

В ФСБ подчеркнули, что настоящие сотрудники органов безопасности никогда не требуют от граждан совершения каких-либо финансовых операций и всегда действуют строго в рамках установленных законом процедур, предъявляя при необходимости служебные удостоверения.