ФСБ раскрыла схему вербовки россиян для сбора данных об СВО

ФСБ России раскрыла схему по вербовке россиян. По данным Центра оперативной службы ведомства, украинские спецслужбы используют прикрытие американской корпорации RAND* для вербовки граждан РФ и сбора сведений о специальной военной операции.

Установлено, что украинские агенты обращаются к россиянам, преимущественно связанным с военной службой, через мессенджеры, предлагая сотрудничество с RAND Corporation* за денежное вознаграждение.

ФСБ утверждает, что украинцы представляются сотрудниками отдела «Стран СНГ» филиала RAND Europe*, называя имя якобы своего руководителя — Ханса Пунга. RAND Corporation*, как сообщается, занимается исследованиями и консалтингом в интересах американских госучреждений и международных организаций. Основные направления деятельности включают развитие концепций для обеспечения национальной безопасности и общественного благополучия США.

В декабре 2023 года RAND Corporation* была внесена в реестр нежелательных организаций в России.

Ранее Life.ru рассказал, что на Кубани местному жителю предъявили обвинение в государственной измене. Гражданин России также передавал на Украину данные о военных объектах страны. Он самостоятельно связался с представителями спецслужб, собирал информацию и сообщал её куратору. Против местного жителя уже возбудили уголовное дело.