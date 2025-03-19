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19 марта, 08:16

На Кубани местному жителю предъявили обвинение в госизмене

УФСБ: На Кубани местному жителю предъявили обвинение в госизмене

На Кубани задержали гражданина РФ, обвиняемого в передаче украинским спецслужбам данных о военных объектах. В его отношении возбуждено уголовное дело о государственной измене, сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1979 года рождения, причастного к государственной измене», передаёт сообщение ТАСС.

В ведомстве уточнили, что местный житель самостоятельно связался с представителями украинских спецслужб. Назначенный куратор затем предоставил ему задание по сбору и передаче информации о функционировании военного объекта на территории Краснодарского края.

В Керчи по подозрению в госизмене задержали 29-летнего местного жителя
В Керчи по подозрению в госизмене задержали 29-летнего местного жителя

Недавно суд в Екатеринбурге вынес приговор жителю Челябинской области, назначив ему 19 лет лишения свободы. Он был признан виновным в государственной измене, диверсии и попытке совершения теракта.

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Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Мария Любицкая
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