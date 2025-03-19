На Кубани местному жителю предъявили обвинение в госизмене

На Кубани задержали гражданина РФ, обвиняемого в передаче украинским спецслужбам данных о военных объектах. В его отношении возбуждено уголовное дело о государственной измене, сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1979 года рождения, причастного к государственной измене», — передаёт сообщение ТАСС.

В ведомстве уточнили, что местный житель самостоятельно связался с представителями украинских спецслужб. Назначенный куратор затем предоставил ему задание по сбору и передаче информации о функционировании военного объекта на территории Краснодарского края.