Московский подросток поехал в Петушки по заданию украинских террористов и попался ФСБ

Подростка из Москвы задержали во Владимирской области за участие в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

В феврале несовершеннолетний стал членом РДК*, где ему дали задание — заснять на видео объект транспортной инфраструктуры в Петушинском районе. Сотрудники ФСБ задержали юного москвича, ему предъявлено обвинение по статье «участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической». Подросток арестован решением суда, расследование дела продолжается.

Ранее в Севастополе арестовали россиянина за призывы вступать в запрещённые организации. С августа 2023 по август 2024 года обвиняемый публиковал в соцсети пропагандистские материалы террористов.