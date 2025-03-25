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25 марта, 09:19

Московский подросток поехал в Петушки по заданию украинских террористов и попался ФСБ

Во Владимирской области ФСБ задержала подростка за участие в РДК*

Подростка из Москвы задержали во Владимирской области за участие в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

В феврале несовершеннолетний стал членом РДК*, где ему дали задание — заснять на видео объект транспортной инфраструктуры в Петушинском районе. Сотрудники ФСБ задержали юного москвича, ему предъявлено обвинение по статье «участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической». Подросток арестован решением суда, расследование дела продолжается.

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Ранее в Севастополе арестовали россиянина за призывы вступать в запрещённые организации. С августа 2023 по август 2024 года обвиняемый публиковал в соцсети пропагандистские материалы террористов.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Никита Никонов
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