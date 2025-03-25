За шмот поясни: Как главарь РДК Денис Капустин зарабатывает миллионы на одежде для нацистов Армия России уничтожила десятки боевиков РДК*, сунувшихся в Белгородскую область. Главаря Дениса Капустина** среди них, конечно, не было. Как выяснил Life.ru, у него новые хлопоты — собственный модный бренд для неонацистов, который продаётся в том числе и в России. 24 марта, 21:15 Главарь РДК* Денис Капустин**. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Getty Images / Anadolu, © Shutterstock / FOTODOM / olesea vetrila

Что произошло с РДК* в Белгородской области

С минувших выходных ресурсы запрещённого в России РДК* снова стали публиковать некрологи и фотографии с гробами — на днях боевики подразделения нациста Дениса Капустина** на 20 квадроциклах попытались штурмовать село Демидовка Белгородской области. Учитывая открытый характер местности и мастерство российских военных, выжить тем не удалось.

Как пишет SHOT, всего за последние несколько дней на этом направлении ликвидировано около 500 вояк ВСУ — режим Зеленского потерпел оглушительное поражение в Курской области и, видимо, пытаясь взять реванш, подтягивает резервы к границе с Белгородчиной. По оперативным данным, туда перебрасываются малые группы и сейчас на российско-украинской границе находится около тысячи служащих Незалежной, среди которых и члены РДК*. Несмотря на безрассудное упорство атакующих, их методично уничтожают наши дроноводы, артиллеристы и штурмовые группы. За несколько дней штурма противник так и не сумел взять село.

Пиар-войска Капустина**

Судя по соцсетям главаря банды, Капустин** любит пышные похороны, пафосные надгробные речи и впечатляющие ночные представления с факелами. Возможно, это тот случай, когда даже некрологи являются частью пиара банды. Кроме того, его боевики славятся любовью к героическим роликам и фотосетам, обычно устраиваемым в дыму и красных софитах. А ещё главари организации любят демонстрировать свой статус, появляясь на фотографиях с важных совещаний с участием высших чиновников Незалежной.

Боевик Денис Капустин**. Фото © Wikipedia

Похоже, поэтому даже на Украине РДК* называют пиар-войсками. В копилку причин помимо публичной деятельности можно отнести и небольшую численность этого подразделения ГУР, в котором, даже несмотря на бесконечные призывы предателей к россиянам присоединиться к «героической борьбе», всё больше слышится чистая украинская речь — настолько не хватает людей и прежде всего предателей-соотечественников.

В этом году была попытка сделать из РДК* что-то более содержательное. В Берлин отправился «пиарщик» из команды — беглый российский офицер спецслужб и недавно «похищенный гэбнёй» Илья Богданов**. Как оказалось, там он собирал колонну под флагами организации на марше навальнистов* 1 марта 2025 года.

Возможно, цель организаторов заключалась в камуфлировании террористической сути РДК* и публичном придании ему статуса респектабельного общественно-политического движения. Однако по итогу весь мир лишь увидел, что у Юлии Навальной, Ильи Яшина**, Владимира Кара-Мурзы** и РДК* одни и те же кураторы.

Как зарабатывает Капустин**

Впрочем, кажется, Денису Капустину** всё равно, что происходит с РДК*, важно лишь, чтобы о нём не забыли, ведь на смертях своих «побратимов» и под чтение пафосных некрологов он зарабатывает большие деньги.

Коммерческая жилка у нациста ярко проявилась ещё с десяток лет назад. Свои расистские взгляды он сумел превратить в международный бизнес: сначала зарабатывал на организации кулачных боёв, причём в разных странах, а следом занялся выпуском спортивной и уличной одежды с правой символикой.

С 2010 года в России работало его ИП, а с 2014-го и компания — ООО «Вайт рэкс джим», под крышей которого велось производство, продажа товара, а кроме того, проводились бои и разные околонацистские мероприятия.

Одежда Капустина** продавалась в США. Фото © opencorporates.com

В 2016 году закрылась фирма, через четыре года ФНС из ЕГРИП исключила ИП, однако к этому времени о Капустине** уже хорошо знали в Европе и США. В 2018 году на Украину, где уже от российского правосудия скрывался Капустин**, приезжала делегация американских скинхедов во главе с Робертом Рундо — деятельным участником кровавого побоища, устроенного нацистами в американском Шарлотсвилле в 2017 году.

Обратно на родину американец уехал с набитыми на плечах восьмёрками и там открыл фирму – дистрибьютор товаров Капустина** Right Brand Clothing. И после этого Капустин** начал вести англоязычные каналы в «Телеграме» и обращаться к американской аудитории.

Швейцарский спортсмен и производитель матрасов Петер Патрик Рот в одежде со скрытой нацистской символикой. Фото © swissinfo.ch

Спустя год — в 2019-м — в Швейцарии вспыхнул большой скандал. Известный местный спортсмен и крупный предприниматель – производитель матрасов Петер Патрик Рот в своих соцсетях стал фотографироваться в одежде со скрытой нацистской символикой. Как оказалось, бренда Капустина*.

Вскоре выяснилось, что он вошёл в состав учредителей компании Fighttex AG, которая занималась продажей одежды главаря РДК*. Вторым учредителем и членом совета директоров оказался известный местный нацист Флориан Гербер. На серьёзность их предприятия указывает уставный капитал — 100 тыс. швейцарских франков, или более 10 млн рублей по текущему курсу.

Правда, когда об этом стала говорить вся Швейцария, Петер Рот был вынужден продать свою долю и рассказывать, что он привлекался в проект лишь как инвестор и, как шли дела в компании, понятия не имел. В итоге мероприятие стоило бизнесмену ещё нескольких постов в общественных организациях.

В Рунете до сих пор работают сайты, предлагающие купить одежду от Дениса Капустина**. Отправить товар продавцы обещают бесплатно с помощью Почты России.

Купить одежду нациста можно и в Москве — в Сети до сих пор висят адреса действующих магазинов спортивной одежды, которые в числе прочих торговали одеждой от Капустина**, работают и их сайты, на которых можно увидеть информацию о бренде. Life.ru побывал в некоторых из них, однако продавцы божились, что этого бренда в продаже нет. Возможно, одежду держат для тех, кто выглядит «идеологически правильно».

Как Капустин** зарабатывает на Украине

У Капустина** и его банды есть и сайты в Интернете, они хостятся на Украине и, кажется, зарегистрированы на индийский сотовый. При этом правовой статус нациста в стране неизвестен — похоже, режим Зеленского тщательно оберегает любые данные, связанные с ним.

Совсем недавно в своих каналах он хвастался фотографией энергетического напитка с нанесённой на него символикой РДК*. Похоже, бизнес Капустина** по торговле нацистским статусом процветает.

* Запрещённая в России террористическая организация. ** Включён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Авторы Евгений Кузнецов