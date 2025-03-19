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19 марта, 08:01

В Севастополе арестовали россиянина за призывы вступать в запрещённые организации

ФСБ: В Севастополе арестовали пропагандиста РДК* и легиона «Свобода России»*

ФСБ в Севастополе. Обложка © ЦОС ФСБ РФ

ФСБ в Севастополе. Обложка © ЦОС ФСБ РФ

В Севастополе арестовали уроженца Красноярска, который призывал вступать в РДК* и легион «Свобода России»*. Он был сторонником этих организаций, сообщили в УФСБ РФ по Крыму и Севастополю.

ФСБ задержала сторонников запрещённых в РФ организаций. Видео © ЦОС ФСБ РФ

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который подозревается в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершённые с использованием сети Интернет)», — указано в сообщении.

В ФСБ уточнили, что с августа 2023 по август 2024 года обвиняемый распространял в соцсети «ВКонтакте» пропагандистские материалы указанных организаций. Сотрудники ведомства по месту жительства мужчины в одном из СНТ Севастополя изъяли ноутбук и документы, которые имеют значение для уголовного дела. Суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца.

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А ранее Life.ru сообщал, что в Москве задержали студентку вуза с позывным Ева за участие в «Азове»* и РДК*. Девушка поступила в столичный вуз, где занималась вербовкой людей через соцсети. Возбуждено уголовное дело.

* Террористические организации, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации.

Дарья Нарыкова
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