Члены украинской организации готовили теракт в Ставропольском крае на 23 февраля

В Ставропольском крае четыре местных жителя готовили теракт. Они планировали совершить его в День защитника Отечества, передаёт пресс-служба УФСБ по региону. Террористы были членами украинской организации.

«Установлено, что злоумышленники, присягнув на верность представителям одной из запрещённых на территории РФ украинских террористических организаций, планировали совершение террористического акта на территории города Ставрополя в период празднования Дня защитника Отечества», — рассказали в пресс-службе.

При обысках в местах проживания, а также тайниках были обнаружены самодельные взрывные устройства и детонаторы к ним. Где именно террористы планировали совершить подрыв, неизвестно. Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту.