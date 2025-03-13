Украина готовила теракты против участников СВО при помощи заминированных подарков
ФСБ пресекла теракты против участников СВО и госслужащих в восьми регионах
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о предотвращении серии терактов, связанных с рассылкой парфюмерных наборов, замаскированных под обычные подарки, которые на самом деле содержали взрывные устройства. Эти посылки были адресованы военнослужащим в восьми регионах страны. В Свердловской области был задержан россиянин, который, по данным спецслужб, был завербован украинскими агентами для организации этой опасной схемы.
В Центре общественных связей ФСБ отметили, что удалось предотвратить серию диверсионно-террористических актов, которые планировались против военнослужащих Министерства обороны России, участвующих в специальной военной операции, а также против государственных служащих, оказывающих поддержку военным в зоне конфликта.
Во время проверок в аэропорту Челябинска было обнаружено пять посылок, содержащих самодельные взрывные устройства, замаскированные под подарочные парфюмерные наборы. Эти устройства были успешно обезврежены взрывотехниками ФСБ, прибывшими на место инцидента. Эксперты установили, что взрывные устройства находились в состоянии готовности и могли сработать при открытии упаковки получателем. В Первоуральске был задержан гражданин России, который, как выяснили следователи, отправлял эти опасные посылки по указанию украинских спецслужб.
Ранее российские силовики задержали в Нижнем Новгороде мужчину, который подозревается в переводе криптовалюты террористической организации на Украине, теперь россиянину вменяется статья о госизмене. Также сообщалось, что сотрудники УФСБ и Центра противодействия экстремизму УМВД по Белгородской области поймали 49-летнего мужчину, который намеревался устроить террористическую атаку и диверсию в городе Валуйки.
Life.ru