Украина готовила теракты против участников СВО при помощи заминированных подарков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о предотвращении серии терактов, связанных с рассылкой парфюмерных наборов, замаскированных под обычные подарки, которые на самом деле содержали взрывные устройства. Эти посылки были адресованы военнослужащим в восьми регионах страны. В Свердловской области был задержан россиянин, который, по данным спецслужб, был завербован украинскими агентами для организации этой опасной схемы.

В Центре общественных связей ФСБ отметили, что удалось предотвратить серию диверсионно-террористических актов, которые планировались против военнослужащих Министерства обороны России, участвующих в специальной военной операции, а также против государственных служащих, оказывающих поддержку военным в зоне конфликта.