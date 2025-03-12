Нижегородец криптовалютой профинансировал удары запрещённого легиона ВСУ по России

Российские силовики задержали в Нижнем Новгороде мужчину, который подозревается в переводе криптовалюты террористической организации на Украине, теперь россиянину вменяется статья о госизмене. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержан россиянин за госизмену. Видео © ФСБ России

«Федеральной службой безопасности в г. Нижний Новгород по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), задержан гражданин РФ 2002 года рождения», — говорится в тексте.

По данным ФСБ, россиянин сам установил контакт с СБУ и украинской террористической организацией. Он начал пересылать криптовалюту на указанные ему счета, тем самым финансируя теракты и военные действия против ВС РФ. Свою вину задержанный признал. По его словам, он был не согласен с решением о начале и проведении СВО, в связи с чем решил поддержать запрещённый легион «Свобода России»*.

«Мною были совершены два криптоплатежа с биржи Binance и Coupon на официальные кошельки организации Легион «Свобода России» для того, чтобы они закупили себе дрон», — сказал задержанный на допросе.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ и Центра противодействия экстремизму УМВД по Белгородской области поймали 49-летнего мужчину, который намеревался устроить террористическую атаку и диверсию в городе Валуйки. Также украинские кураторы приказали ему собирать и сливать им информацию о местах дислокации и маршрутах ВС РФ в приграничье.