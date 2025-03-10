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10 марта, 07:18

ФСБ разоблачила двух британских шпионов в посольстве в Москве

ФСБ: Два британских дипломата лишены аккредитации в РФ за признаки разведработы

В России раскрыли деятельность двух британских шпионов, которые собирали секретные сведения под прикрытием посольства в Москве, подозреваемые должны будут выехать из РФ в течение двух недель. Также они предоставили ложные сведения о себе, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Направленные в Москву второй секретарь посольства Алкеш Одедра, 25.12.1990 г. р., и Майкл Скиннер, 30.06.1992 г. р., супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид, при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство. Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности РФ», — уточнили в ведомстве.

Одедра и Скиннер были лишены аккредитации. В ФСБ подчеркнули, что продолжат пресекать деятельность иностранных шпионов на российской территории.

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Как сообщалось в ноябре прошлого года, сотрудник посольства Британии в Москве Уилкс Прайор лишён аккредитации и объявлен персоной нон грата за разведывательно-подрывную работу. Ему также дали две недели на отъезд.

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Татьяна Миссуми
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