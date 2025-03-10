ФСБ разоблачила двух британских шпионов в посольстве в Москве

В России раскрыли деятельность двух британских шпионов, которые собирали секретные сведения под прикрытием посольства в Москве, подозреваемые должны будут выехать из РФ в течение двух недель. Также они предоставили ложные сведения о себе, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Направленные в Москву второй секретарь посольства Алкеш Одедра, 25.12.1990 г. р., и Майкл Скиннер, 30.06.1992 г. р., супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид, при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство. Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности РФ», — уточнили в ведомстве.

Одедра и Скиннер были лишены аккредитации. В ФСБ подчеркнули, что продолжат пресекать деятельность иностранных шпионов на российской территории.