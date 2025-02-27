Путин приказал контрразведке сорвать охоту западных шпионов за секретным оружием России
Путин заявил, что западная разведка нехило активизировалась во время СВО
Иностранная разведка стала куда более активной в период проведения российской спецоперации на Украине, их охоту за разработками РФ нужно сорвать. Такой приказ контрразведке отдал президент России Владимир Путин во время выступления на коллегии ФСБ.
«Ответственные задачи стоят перед органами контрразведки. Регулярные сводки и донесения показывают, что активность иностранных разведслужб в период проведения СВО возросла», — заявил российский лидер.
В связи с этим Путин приказал серьёзно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера, которая касается государственного и военного управления, создания новейших вооружений и передовых технологий в других отраслях. По его мнению, в вопросе защиты гражданских технологий и разработок от попадания в руки шпионов нужно действовать не шаблонно, а спокойно, грамотно, умно. Президент считает, что достижения наших учёных нельзя прятать в сейфы «под гриф», а быстрее внедрять в производство и использовать для наращивания высокотехнологичного экспорта России.
Ранее глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что российские спецслужбы никогда не прекращали поддерживать диалог со своими американскими коллегами. В свою очередь, глава СВР Нарышкин сообщил, что после возобновления контактов с США такие контакты будут проходить уже на уровне руководителей ведомств.
Life.ru