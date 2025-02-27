Путин приказал контрразведке сорвать охоту западных шпионов за секретным оружием России

Иностранная разведка стала куда более активной в период проведения российской спецоперации на Украине, их охоту за разработками РФ нужно сорвать. Такой приказ контрразведке отдал президент России Владимир Путин во время выступления на коллегии ФСБ.

В связи с этим Путин приказал серьёзно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера, которая касается государственного и военного управления, создания новейших вооружений и передовых технологий в других отраслях. По его мнению, в вопросе защиты гражданских технологий и разработок от попадания в руки шпионов нужно действовать не шаблонно, а спокойно, грамотно, умно. Президент считает, что достижения наших учёных нельзя прятать в сейфы «под гриф», а быстрее внедрять в производство и использовать для наращивания высокотехнологичного экспорта России.