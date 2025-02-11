Главное управление разведки Минобороны Украины вместе с европейскими спецслужбами готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, живущих за границей. Об этом узнала Служба внешней разведки РФ.

«В качестве исполнителей намечено привлекать выходцев из государств Азии и Ближнего Востока. За участие в подобных акциях предлагаются вознаграждения в размере до $20 тысяч», — рассказали в СВР.