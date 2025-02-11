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Регион
11 февраля, 12:07

СВР: Украинская разведка готовит нападения на оппозиционеров, бежавших из РФ

Главное управление разведки Минобороны Украины вместе с европейскими спецслужбами готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, живущих за границей. Об этом узнала Служба внешней разведки РФ.

«В качестве исполнителей намечено привлекать выходцев из государств Азии и Ближнего Востока. За участие в подобных акциях предлагаются вознаграждения в размере до $20 тысяч», — рассказали в СВР.

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А ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что киевский режим наращивают частоту совершения терактов и диверсий, чтобы посеять трах среди россиян и причинить ущерб экономике РФ.

Александра Вишнякова
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