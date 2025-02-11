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Регион
11 февраля, 11:47

Бортников: Киев наращивает частоту совершения терактов, чтобы запугать россиян

Власти киевского режима наращивают частоту совершения терактов и диверсий, чтобы посеять трах среди россиян. Под удар попадают объекты ТЭК и ОПК. Об этом доложил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.

«Киевский режим наращивает интенсивность совершения терактов и диверсий в целях причинить ущерб нашей экономике и запугать граждан», — сказал Бортников.

По его словам, главными целями террористов из Киева остаются объекты ТЭК, ВПК и транспорта.

Также глава ФСБ добавил, что украинские спецслужбы продолжают вербовку россиян. Рекрутеры пользуются телефонным мошенничеством, угрозами и шантажом.

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Напомним, во вторник в Москве прошло заседание под председательством Александра Бортникова, главы НАК и директора ФСБ России. На встрече обсуждались меры по борьбе с террористическими угрозами в условиях специальной военной операции (СВО). В НАК заявили, что в 2025 году в России предотвратили более 20 терактов.

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Shutterstock / FOTODOM / SGr

Николай Рюмин
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