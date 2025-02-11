Бортников: Киев наращивает частоту совершения терактов, чтобы запугать россиян

Власти киевского режима наращивают частоту совершения терактов и диверсий, чтобы посеять трах среди россиян. Под удар попадают объекты ТЭК и ОПК. Об этом доложил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.

«Киевский режим наращивает интенсивность совершения терактов и диверсий в целях причинить ущерб нашей экономике и запугать граждан», — сказал Бортников.

По его словам, главными целями террористов из Киева остаются объекты ТЭК, ВПК и транспорта.

Также глава ФСБ добавил, что украинские спецслужбы продолжают вербовку россиян. Рекрутеры пользуются телефонным мошенничеством, угрозами и шантажом.