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Регион
19 января, 14:07

Россиян предупредили о риске стать спонсором терроризма из-за перевода денег

ГУРБ Подмосковья: Отправленные незнакомцу деньги могут попасть к террористам

Россияне, которые переводят незнакомому человеку деньги по номеру телефона, могут нарваться на уголовное дело о финансировании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Переводя деньги незнакомцу, например, на рынке или в транспорте, вы можете стать соучастником финансирования терроризма. Будьте осторожны и с благотворительными сборами — благие намерения могут обернуться серьёзными проблемами», — указано в сообщении.

В ГУРБ Подмосковья отметили, что возможное наказание включает в себя лишение свободы на срок вплоть до пожизненного. Сотрудники ведомства призвали граждан пользоваться только законными способами оплаты услуг.

Каждый 8-й россиянин переводил деньги онлайн-казино, наркошопам и другому теневому бизнесу в 2024-м
Каждый 8-й россиянин переводил деньги онлайн-казино, наркошопам и другому теневому бизнесу в 2024-м

А ранее Life.ru писал, что оплата переводом на карту может привести к уголовному сроку. По словам юриста Александра Хаминского, оплата товаров на карточный счёт продавца может быть квалифицирована как участие в финансировании экстремизма или терроризма.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Дарья Нарыкова
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