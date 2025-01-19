Россиян предупредили о риске стать спонсором терроризма из-за перевода денег
ГУРБ Подмосковья: Отправленные незнакомцу деньги могут попасть к террористам
Россияне, которые переводят незнакомому человеку деньги по номеру телефона, могут нарваться на уголовное дело о финансировании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Переводя деньги незнакомцу, например, на рынке или в транспорте, вы можете стать соучастником финансирования терроризма. Будьте осторожны и с благотворительными сборами — благие намерения могут обернуться серьёзными проблемами», — указано в сообщении.
В ГУРБ Подмосковья отметили, что возможное наказание включает в себя лишение свободы на срок вплоть до пожизненного. Сотрудники ведомства призвали граждан пользоваться только законными способами оплаты услуг.
А ранее Life.ru писал, что оплата переводом на карту может привести к уголовному сроку. По словам юриста Александра Хаминского, оплата товаров на карточный счёт продавца может быть квалифицирована как участие в финансировании экстремизма или терроризма.
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