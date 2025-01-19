Россиян предупредили о риске стать спонсором терроризма из-за перевода денег

Россияне, которые переводят незнакомому человеку деньги по номеру телефона, могут нарваться на уголовное дело о финансировании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Переводя деньги незнакомцу, например, на рынке или в транспорте, вы можете стать соучастником финансирования терроризма. Будьте осторожны и с благотворительными сборами — благие намерения могут обернуться серьёзными проблемами», — указано в сообщении.

В ГУРБ Подмосковья отметили, что возможное наказание включает в себя лишение свободы на срок вплоть до пожизненного. Сотрудники ведомства призвали граждан пользоваться только законными способами оплаты услуг.