Россиян предупредили о рисках оплаты товаров переводом на карту

Сегодня торговля на рынке всё чаще сопровождается просьбой заплатить за товар переводом на банковскую карту по номеру телефона продавца. Многие соглашаются, не предполагая, что это может привести к уголовному сроку. Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский предупредил о рисках таких переводов в беседе с «РИА Новости».

Хаминский сообщает, что перевод денежных средств на карту неизвестного лица может привести к обвинениям в участии в финансировании экстремизма или терроризма. Такие платежи остаются обезличенными, покупатели не получат кассовый чек. В свою очередь, счета могут открываться физическими лицами для совершения операций, которые не связаны с предпринимательством.

«Для покупателя самый главный риск в таких платежах состоит в том, что он никогда не знает, кому именно он платит и куда дальше пойдут его средства», — поделился юрист.

Эксперт напоминает, что впоследствии оплата товаров на карточный счёт продавца может быть квалифицирована как участие в финансировании экстремизма или терроризма. Хаминский также отмечает, что в российском законодательстве нет положений, напрямую запрещающих использование продавцом личного счёта или карты для расчётов при ведении бизнеса.