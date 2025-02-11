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Регион
11 февраля, 10:28

В 2025 году в России предотвратили более 20 терактов

НАК отчитался о предотвращении 23 терактов в России с начала 2025 года

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

В 2025 году в России предотвратили 23 теракта. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Во вторник в Москве прошло заседание под председательством Александра Бортникова, главы НАК и директора ФСБ России. На встрече были обсуждены меры по борьбе с террористическими угрозами в условиях специальной военной операции (СВО). Участники разработали новые подходы и определили ключевые направления для повышения эффективности работы в данной области.

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«С начала 2025 года благодаря слаженным действиям правоохранительных органов удалось предотвратить 23 теракта, большинство из которых планировались под контролем украинских кураторов и вербовщиков», - говорится в сообщении.

С начала года также была пресечена деятельность 224 террористов, среди которых два главаря, 97 боевиков и более 100 пособников. В ходе операций обнаружили и уничтожили 11 тайников с оружием, боеприпасами и самодельными взрывными устройствами.

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Ранее НАК опроверг фейк об опасности подростков, у которых в соцсетях менее 100 друзей. В ведомстве пояснили, что имеет место, так называемый, вброс со стороны недружественных стран и служб, подхваченный без перепроверки рядом СМИ.

Марина Фещенко
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