Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
14 октября, 14:06

НАК опроверг фейк об опасности подростков, у которых в соцсетях менее 100 друзей

Национальный антитеррористический комитет опроверг причастность к сообщениям о том, что подростки, у которых в соцсетях менее сотни друзей, представляют опасность. Пресс-служба НАК Севастополя выпустила официальное заявление.

Там обратили внимание на появление в пабликах и СМИ сообщении со ссылкой на НАК, которые гласят, что якобы дети, в чьих списках друзей в соцсетях числится менее 100 человек, могут потенциально быть опасны. Это породило негодование как у несовершеннолетних, так и у их родителей.

«Национальный антитеррористический комитет не имеет отношения к информации о важности числа друзей подростков в социальных сетях. Очевидно, что в очередной раз имеет место, так называемый, вброс со стороны недружественных стран и служб, подхваченный без перепроверки рядом СМИ», — объясняет НАК.

Роналду набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях
Роналду набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях

Ранее психолог рассказала, как следует правильно защитить своего ребёнка, если над ним насмехаются сверстники в школе. По её словам, в таком случае несовершеннолетнему будет необходима помощь со стороны взрослых, а лучшим решением будет поход к детскому психологу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Standret

Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров