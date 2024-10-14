НАК опроверг фейк об опасности подростков, у которых в соцсетях менее 100 друзей

Национальный антитеррористический комитет опроверг причастность к сообщениям о том, что подростки, у которых в соцсетях менее сотни друзей, представляют опасность. Пресс-служба НАК Севастополя выпустила официальное заявление.

Там обратили внимание на появление в пабликах и СМИ сообщении со ссылкой на НАК, которые гласят, что якобы дети, в чьих списках друзей в соцсетях числится менее 100 человек, могут потенциально быть опасны. Это породило негодование как у несовершеннолетних, так и у их родителей.

«Национальный антитеррористический комитет не имеет отношения к информации о важности числа друзей подростков в социальных сетях. Очевидно, что в очередной раз имеет место, так называемый, вброс со стороны недружественных стран и служб, подхваченный без перепроверки рядом СМИ», — объясняет НАК.