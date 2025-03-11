Террорист из Белгорода собирался подсыпать российским военным яд по заданию с Украины

Сотрудники УФСБ и Центра противодействия экстремизму УМВД по Белгородской области поймали на месте преступления 49-летнего местного жителя, который намеревался устроить террористическую атаку и диверсию в городе Валуйки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По данным правоохранителей, преступник вступил в контакт с запрещённой в РФ террористической организацией. Далее кураторы приказали ему собирать и сливать им информацию о местах дислокации и маршрутах ВС РФ в приграничье. В списке его задач также были: теракт в городе Валуйки и диверсия путём отравления солдат нашей армии.

«Возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 275 (госизмена), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (попытка участия в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств)», — сказано в сообщении.

Теперь неудавшемуся террористу грозит наказание вплоть до пожизненного тюремного срока.