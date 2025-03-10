Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 14:30

Жена шпиона из посольства в Москве служила в Минобороны Британии

Жена раскрытого ФСБ шпиона Табасум Рашид служила в Минобороны Британии

Шпион Майкл Скиннер, работавший под прикрытием посольства Великобритании в Москве. Обложка © VK / ФСБ РФ

Шпион Майкл Скиннер, работавший под прикрытием посольства Великобритании в Москве. Обложка © VK / ФСБ РФ

Супруга британского шпиона Майкла Скиннера из посольства в Москве, первый секретарь политического отдела Табасум Рашид раньше служила в Минобороны Великобритании и работала с военными НАТО в Эстонии. О прошлом разоблачённых разведчиков узнало РИА «Новости».

В 2008 году Табасум Рашид поступила факультет постколониальной политики в Оксфорде и после окончания переехала в Берлин, где устроилась в организацию Transparency International*, которая специализируется на составлении мирового индекса коррупции. Затем она перебралась в Эстонию, где занималась вопросами оборонной политики в сотрудничестве с войсками НАТО.

С июня 2017 года по октябрь 2018 года Табасум Рашид занимала должность советника по политическим вопросам в Министерстве обороны Соединённого Королевства, а с 2018 по 2019 год работала в управлении налоговых и таможенных сборов Великобритании вместе с супругом.

Песков рассказал, что будут делать в Кремле после шпионского скандала
Песков рассказал, что будут делать в Кремле после шпионского скандала

Напомним, что в России раскрыли деятельность двух шпионов из Великобритании, которые под прикрытием посольства в Москве собирали секретные данные. ФСБ выяснила, что «сотрудники» на самом деле занимались сбором разведывательной информации. В связи с этим МИД принял решение выслать британцев Алкеша Одедра и Майкла Скиннера.

*Организация внесена в список иноагентов, её деятельность признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar