Жена шпиона из посольства в Москве служила в Минобороны Британии

Супруга британского шпиона Майкла Скиннера из посольства в Москве, первый секретарь политического отдела Табасум Рашид раньше служила в Минобороны Великобритании и работала с военными НАТО в Эстонии. О прошлом разоблачённых разведчиков узнало РИА «Новости».

В 2008 году Табасум Рашид поступила факультет постколониальной политики в Оксфорде и после окончания переехала в Берлин, где устроилась в организацию Transparency International*, которая специализируется на составлении мирового индекса коррупции. Затем она перебралась в Эстонию, где занималась вопросами оборонной политики в сотрудничестве с войсками НАТО.

С июня 2017 года по октябрь 2018 года Табасум Рашид занимала должность советника по политическим вопросам в Министерстве обороны Соединённого Королевства, а с 2018 по 2019 год работала в управлении налоговых и таможенных сборов Великобритании вместе с супругом.

Напомним, что в России раскрыли деятельность двух шпионов из Великобритании, которые под прикрытием посольства в Москве собирали секретные данные. ФСБ выяснила, что «сотрудники» на самом деле занимались сбором разведывательной информации. В связи с этим МИД принял решение выслать британцев Алкеша Одедра и Майкла Скиннера.