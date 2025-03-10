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10 марта, 08:14

МИД высылает двух британских дипломатов после шпионского скандала

МИД: Двое британских дипломатов должны покинуть РФ в двухнедельный срок

МИД РФ предписал покинуть Россию в двухнедельный срок двум британским дипломатам после «шпионского скандала».

«МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Алкеша Одедры и Майкла Скиннера аккредитаций, им предписано покинуть Россию в двухнедельный срок», — отметили в ведомстве.

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Напомним, ранее в России раскрыли деятельность двух британских шпионов, которые собирали секретные сведения под прикрытием посольства в Москве. ФСБ выявила признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности РФ. Имена дипломатов — Алкеш Одедра и Майкл Скиннер.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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