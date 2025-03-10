МИД высылает двух британских дипломатов после шпионского скандала
МИД: Двое британских дипломатов должны покинуть РФ в двухнедельный срок
МИД РФ предписал покинуть Россию в двухнедельный срок двум британским дипломатам после «шпионского скандала».
«МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Алкеша Одедры и Майкла Скиннера аккредитаций, им предписано покинуть Россию в двухнедельный срок», — отметили в ведомстве.
Напомним, ранее в России раскрыли деятельность двух британских шпионов, которые собирали секретные сведения под прикрытием посольства в Москве. ФСБ выявила признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности РФ. Имена дипломатов — Алкеш Одедра и Майкл Скиннер.
Life.ru