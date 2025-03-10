Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 10:29

Песков рассказал, что будут делать в Кремле после шпионского скандала

Песков: Спецведомства делают всё возможное, чтобы обеспечивать безопасность РФ

Спецведомства делают всё, что должны, чтобы обеспечивать безопасность России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обнаружение двух британских шпионов, которые собирали секретные данные в Москве под видом сотрудников посольства.

«Наши спецведомства выполняют работу, обеспечивают безопасность РФ. Делается всё что должно», — отметил представитель Кремля.

МИД: Лондон получит ответ, если пойдёт на эскалацию после шпионского скандала
МИД: Лондон получит ответ, если пойдёт на эскалацию после шпионского скандала

Как ранее сообщал Life.ru, в России раскрыли деятельность двух шпионов из Великобритании, которые собирали секретные данные под прикрытием посольства в Москве. ФСБ обнаружила, что «сотрудники» на самом деле собирают разведывательную информацию. МИД принял решение выслать британцев Алкеша Одедра и Майкла Скиннера.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar