Песков рассказал, что будут делать в Кремле после шпионского скандала

Спецведомства делают всё, что должны, чтобы обеспечивать безопасность России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обнаружение двух британских шпионов, которые собирали секретные данные в Москве под видом сотрудников посольства.