Песков рассказал, что будут делать в Кремле после шпионского скандала
Песков: Спецведомства делают всё возможное, чтобы обеспечивать безопасность РФ
Спецведомства делают всё, что должны, чтобы обеспечивать безопасность России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обнаружение двух британских шпионов, которые собирали секретные данные в Москве под видом сотрудников посольства.
«Наши спецведомства выполняют работу, обеспечивают безопасность РФ. Делается всё что должно», — отметил представитель Кремля.
Как ранее сообщал Life.ru, в России раскрыли деятельность двух шпионов из Великобритании, которые собирали секретные данные под прикрытием посольства в Москве. ФСБ обнаружила, что «сотрудники» на самом деле собирают разведывательную информацию. МИД принял решение выслать британцев Алкеша Одедра и Майкла Скиннера.
Life.ru