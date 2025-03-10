МИД: Лондон получит ответ, если пойдёт на эскалацию после шпионского скандала
Россия уведомила Великобританию о том, что в случае эскалации ситуации после инцидента с дипломатами Лондон столкнется с жёстким зеркальным ответом. Об этом заявили в МИД РФ в контексте отзыва аккредитации ряда сотрудников британского посольства в Москве.
«Сделано также предупреждение о том, что в случае, если Лондон пойдёт на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный зеркальный ответ», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в России раскрыли деятельность двух британских шпионов, которые собирали секретные сведения под прикрытием посольства в Москве. ФСБ обнаружила признаки того, что упомянутые дипломаты занимаются разведывательной и подрывной деятельностью, представляющей угрозу безопасности РФ. Сотрудники, о которых идёт речь, — Алкеш Одедра и Майкл Скиннер. МИД принял решение о высылке этих британских дипломатов.
Life.ru