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Регион
10 марта, 09:22
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МИД: Лондон получит ответ, если пойдёт на эскалацию после шпионского скандала

Россия уведомила Великобританию о том, что в случае эскалации ситуации после инцидента с дипломатами Лондон столкнется с жёстким зеркальным ответом. Об этом заявили в МИД РФ в контексте отзыва аккредитации ряда сотрудников британского посольства в Москве.

«Сделано также предупреждение о том, что в случае, если Лондон пойдёт на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный зеркальный ответ», — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в России раскрыли деятельность двух британских шпионов, которые собирали секретные сведения под прикрытием посольства в Москве. ФСБ обнаружила признаки того, что упомянутые дипломаты занимаются разведывательной и подрывной деятельностью, представляющей угрозу безопасности РФ. Сотрудники, о которых идёт речь, — Алкеш Одедра и Майкл Скиннер. МИД принял решение о высылке этих британских дипломатов.

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Life.ru

Александра Мышляева
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