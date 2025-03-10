МИД: Лондон получит ответ, если пойдёт на эскалацию после шпионского скандала

Россия уведомила Великобританию о том, что в случае эскалации ситуации после инцидента с дипломатами Лондон столкнется с жёстким зеркальным ответом. Об этом заявили в МИД РФ в контексте отзыва аккредитации ряда сотрудников британского посольства в Москве.