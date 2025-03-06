ФСБ задержала в Орловской области двух россиян, перевозивших оружие и взрывчатку
В Орловской области сотрудниками ФСБ по подозрению в перевозке оружия боеприпасов и взрывчатки задержаны двое россиян.
Как сообщили в региональном УФСБ, у задержанных при себе были три детонатора, полкилограмма взрывчатки, два автомата Калашникова с карабинами, винтовка Мосина, малокалиберная винтовка с нарезным стволом, а также гладкоствольное оружие и 90 патронов разного калибра.
Местный житель посёлка Залегощь, рождённый в 1993 году, приобрёл огнестрельное оружие, патроны и взрывчатые вещества, после чего перевозил их в Орловскую область. Устанавливал и поддерживал в работоспособном состоянии эти боевые средства его знакомый, на 10 лет старше его. Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил задержанных под арест. Пока идёт расследование уголовного дела, они будут содержаться в СИЗО.
Ранее стало известно, что сотрудникам ФСБ РФ удалось пресечь операцию ГУР Украины по перехвату личных данных подростков из Московского региона. Украинская разведка собиралась использовать полученные сведения для последующей вербовки молодых людей. В службе уточнили, что диверсия курировалась представителями НАТО.
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