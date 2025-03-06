ФСБ задержала в Орловской области двух россиян, перевозивших оружие и взрывчатку

В Орловской области сотрудниками ФСБ по подозрению в перевозке оружия боеприпасов и взрывчатки задержаны двое россиян.

Как сообщили в региональном УФСБ, у задержанных при себе были три детонатора, полкилограмма взрывчатки, два автомата Калашникова с карабинами, винтовка Мосина, малокалиберная винтовка с нарезным стволом, а также гладкоствольное оружие и 90 патронов разного калибра.

Местный житель посёлка Залегощь, рождённый в 1993 году, приобрёл огнестрельное оружие, патроны и взрывчатые вещества, после чего перевозил их в Орловскую область. Устанавливал и поддерживал в работоспособном состоянии эти боевые средства его знакомый, на 10 лет старше его. Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил задержанных под арест. Пока идёт расследование уголовного дела, они будут содержаться в СИЗО.