ФСБ объяснила, как сведения о российских военных попадают к украинским спецслужбам

Украинские спецслужбы получают сведения о российских военных, потому что в рядах ВС РФ нарушаются самые простые требования по защите информации. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ.

Сотрудник ФСБ о вербовке школьников. Видео © ФСБ РФ

«В настоящее время военной разведке Украины и СБУ удаётся получать информацию о российских военнослужащих в форме на фоне военной техники из всевозможных источников в интернете из-за несоблюдения элементарных требований по защите информации о принадлежности к ВС РФ», — говорится в заявлении.

Также украинская сторона использует всю возможную информацию, находящуюся в открытом доступе. Речь идёт о сведениях о подростках, которых можно завербовать, и об образовательных учреждениях. В ФСБ отметили, что невозможно заставить россиян полностью отказаться от информационных технологий, однако нужно максимально обезопасить сограждан.