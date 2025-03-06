ФСБ объяснила, как сведения о российских военных попадают к украинским спецслужбам
ФСБ: Сведения о военных РФ попадают к Киеву из-за нарушения простых требований
Украинские спецслужбы получают сведения о российских военных, потому что в рядах ВС РФ нарушаются самые простые требования по защите информации. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ.
Сотрудник ФСБ о вербовке школьников. Видео © ФСБ РФ
«В настоящее время военной разведке Украины и СБУ удаётся получать информацию о российских военнослужащих в форме на фоне военной техники из всевозможных источников в интернете из-за несоблюдения элементарных требований по защите информации о принадлежности к ВС РФ», — говорится в заявлении.
Также украинская сторона использует всю возможную информацию, находящуюся в открытом доступе. Речь идёт о сведениях о подростках, которых можно завербовать, и об образовательных учреждениях. В ФСБ отметили, что невозможно заставить россиян полностью отказаться от информационных технологий, однако нужно максимально обезопасить сограждан.
Ранее Федеральная служба безопасности России пресекла операцию военной разведки Украины по перехвату персональных данных подростков, живущих в Московском регионе, с целью дальнейшей их вербовки. Диверсию курировали представители НАТО. Сотрудники ФСБ своевременно выявили факт кибератаки со стороны Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО Украины) на информационные системы организаций «Авангард» и «Юнармия», которые занимались подготовкой и проведением всероссийской акции «Военно-патриотический диктант» в 2024 году.
ТАСС / Вадим Ахметов