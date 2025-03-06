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Регион
6 марта, 08:20

ФСБ объяснила, как сведения о российских военных попадают к украинским спецслужбам

ФСБ: Сведения о военных РФ попадают к Киеву из-за нарушения простых требований

Украинские спецслужбы получают сведения о российских военных, потому что в рядах ВС РФ нарушаются самые простые требования по защите информации. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ.

Сотрудник ФСБ о вербовке школьников. Видео © ФСБ РФ

«В настоящее время военной разведке Украины и СБУ удаётся получать информацию о российских военнослужащих в форме на фоне военной техники из всевозможных источников в интернете из-за несоблюдения элементарных требований по защите информации о принадлежности к ВС РФ», — говорится в заявлении.

Также украинская сторона использует всю возможную информацию, находящуюся в открытом доступе. Речь идёт о сведениях о подростках, которых можно завербовать, и об образовательных учреждениях. В ФСБ отметили, что невозможно заставить россиян полностью отказаться от информационных технологий, однако нужно максимально обезопасить сограждан.

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Ранее Федеральная служба безопасности России пресекла операцию военной разведки Украины по перехвату персональных данных подростков, живущих в Московском регионе, с целью дальнейшей их вербовки. Диверсию курировали представители НАТО. Сотрудники ФСБ своевременно выявили факт кибератаки со стороны Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО Украины) на информационные системы организаций «Авангард» и «Юнармия», которые занимались подготовкой и проведением всероссийской акции «Военно-патриотический диктант» в 2024 году.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Ахметов

Татьяна Миссуми
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