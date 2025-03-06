ФСБ пресекла курируемую НАТО операцию ГУР Украины по вербовке подростков в РФ

Федеральная служба безопасности России пресекла операцию военной разведки Украины по перехвату персональных данных подростков, живущих в Московском регионе, с целью дальнейшей их вербовки. Диверсию курировали представители НАТО. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

«ФСБ России пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки министерства обороны Украины по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области для их дальнейшей вербовки», — доложили в ведомстве.

Сотрудники ФСБ своевременно выявили факт кибератаки со стороны Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО Украины) на информационные системы организаций «Авангард» и «Юнармия», которые занимались подготовкой и проведением всероссийской акции «Военно-патриотический диктант» в 2024 году.

Украинские спецслужбы, получив несанкционированный доступ к электронной почте, перехватили рассылку приглашений. Злоумышленники изменили содержимое файлов и осуществили массовую рассылку в образовательные учреждения Москвы и Московской области. Целью украинских спецслужб было получение персональных данных несовершеннолетних для дальнейшей вербовки их в разведывательных целях против России.

Своевременные действия спецслужб позволили своевременно локализовать последствия диверсии.

«Образовательные организации г. Москвы и Московской области проинформированы о готовящихся украинскими спецслужбами провокациях», — сказано в сообщении.