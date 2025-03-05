ФСБ задержала курганского «революционера», призывавшего к перевороту

В Москве сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали жителя города Шадринска за призывы к революции. Об этом информировала пресс-служба УФСБ.

«Подозреваемый, являясь приверженцем радикальных взглядов, размещал в тематических группах социальных сетей критические высказывания о работе администрации города Шадринска», — говорится в сообщении.

В комментариях он призывал к применению насилия против сотрудников администрации и местных политиков, а также к насильственному свержению власти через революционный переворот. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, рассматривается вопрос о применении меры пресечения к подозреваемому.