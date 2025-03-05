Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 15:02

ФСБ задержала курганского «революционера», призывавшего к перевороту

ФСБ в Москве задержала жителя Курганской области за призывы к свержению власти

В Москве сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали жителя города Шадринска за призывы к революции. Об этом информировала пресс-служба УФСБ.

«Подозреваемый, являясь приверженцем радикальных взглядов, размещал в тематических группах социальных сетей критические высказывания о работе администрации города Шадринска», — говорится в сообщении.

В комментариях он призывал к применению насилия против сотрудников администрации и местных политиков, а также к насильственному свержению власти через революционный переворот. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, рассматривается вопрос о применении меры пресечения к подозреваемому.

Россиянин через Telegram призвал уничтожить население трёх регионов РФ и попал в ФСБ
Россиянин через Telegram призвал уничтожить население трёх регионов РФ и попал в ФСБ

Ранее Life.ru сообщал, что в Дагестане силовики ликвидировали четверых бандитов, намеревавшихся устроить теракт в Каспийске. Работа группы управлялась из-за границы, её контролировали участники террористической организации. Среди гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SGr

Александра Мышляева
  • Новости
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Москва
  • Курганская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar