ФСБ задержала курганского «революционера», призывавшего к перевороту
ФСБ в Москве задержала жителя Курганской области за призывы к свержению власти
В Москве сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали жителя города Шадринска за призывы к революции. Об этом информировала пресс-служба УФСБ.
«Подозреваемый, являясь приверженцем радикальных взглядов, размещал в тематических группах социальных сетей критические высказывания о работе администрации города Шадринска», — говорится в сообщении.
В комментариях он призывал к применению насилия против сотрудников администрации и местных политиков, а также к насильственному свержению власти через революционный переворот. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, рассматривается вопрос о применении меры пресечения к подозреваемому.
Ранее Life.ru сообщал, что в Дагестане силовики ликвидировали четверых бандитов, намеревавшихся устроить теракт в Каспийске. Работа группы управлялась из-за границы, её контролировали участники террористической организации. Среди гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал.
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