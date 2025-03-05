В Дагестане ликвидировали четырёх бандитов, планировавших теракт в Каспийске

В Дагестане силовики ликвидировали четверых бандитов, намеревавшихся устроить теракт в Каспийске. Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) провёл спецоперацию в ночь на 5 марта. В результате нейтрализовали преступников, готовивших нападение на здание регионального МВД в городе.

«На месте боестолкновения и в тайнике рядом нашли гранатомёты, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и патроны», — сообщает НАК.

Деятельность группы координировалась из-за рубежа — её курировали члены запрещённой в России террористической организации ИГИЛ*.

Среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал. В настоящий момент продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Как сообщал Life.ru, силовики в Махачкале блокировали в здании группу из четырёх боевиков. Те открыли огонь из автоматов по сотрудникам правоохранительных органов при попытке задержания.