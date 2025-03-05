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Регион
5 марта, 03:14

В Дагестане ликвидировали четырёх бандитов, планировавших теракт в Каспийске

В Дагестане силовики ликвидировали четверых бандитов, намеревавшихся устроить теракт в Каспийске. Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) провёл спецоперацию в ночь на 5 марта. В результате нейтрализовали преступников, готовивших нападение на здание регионального МВД в городе.

«На месте боестолкновения и в тайнике рядом нашли гранатомёты, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и патроны»,сообщает НАК.

Режим КТО объявлен в махачкалинском посёлке Семендер
Режим КТО объявлен в махачкалинском посёлке Семендер

Деятельность группы координировалась из-за рубежа — её курировали члены запрещённой в России террористической организации ИГИЛ*.

Среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал. В настоящий момент продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Как сообщал Life.ru, силовики в Махачкале блокировали в здании группу из четырёх боевиков. Те открыли огонь из автоматов по сотрудникам правоохранительных органов при попытке задержания.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Лия Мурадьян
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