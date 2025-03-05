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Регион
4 марта, 22:59

Силовики блокировали боевиков, готовивших нападение в Махачкале

Силовики блокировали группу из четырёх боевиков, открывших огонь в сторону сотрудников ДПС в Махачкале. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Из домов, находящихся в зоне проведения контртеррористической операции на окраине посёлка Семендер, эвакуировали жителей. Сейчас готовится штурм.

Расстрелявший девушку возле ИТМО в Петербурге мужчина найден мёртвым
Расстрелявший девушку возле ИТМО в Петербурге мужчина найден мёртвым

По данным НАК, преступники готовили нападение на один из объектов правоохранительных органов и открыли огонь из автоматического оружия при попытке задержания.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в синагоге Подмосковья и московском метро. Преступник оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован, на видео был зафиксирован его арсенал.

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Артур Лапсаков
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