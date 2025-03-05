Силовики блокировали боевиков, готовивших нападение в Махачкале

Силовики блокировали группу из четырёх боевиков, открывших огонь в сторону сотрудников ДПС в Махачкале. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Из домов, находящихся в зоне проведения контртеррористической операции на окраине посёлка Семендер, эвакуировали жителей. Сейчас готовится штурм.

По данным НАК, преступники готовили нападение на один из объектов правоохранительных органов и открыли огонь из автоматического оружия при попытке задержания.