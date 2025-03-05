Силовики блокировали боевиков, готовивших нападение в Махачкале
Силовики блокировали группу из четырёх боевиков, открывших огонь в сторону сотрудников ДПС в Махачкале. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.
Из домов, находящихся в зоне проведения контртеррористической операции на окраине посёлка Семендер, эвакуировали жителей. Сейчас готовится штурм.
По данным НАК, преступники готовили нападение на один из объектов правоохранительных органов и открыли огонь из автоматического оружия при попытке задержания.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в синагоге Подмосковья и московском метро. Преступник оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован, на видео был зафиксирован его арсенал.