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3 марта, 06:49

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в синагоге Подмосковья и московском метро

ФСБ: Нейтрализован преступник, готовивший теракт в синагоге и московском метро

ФСБ предотвратила теракты, запланированные участником террористической организации в синагоге Подмосковья и московском метро. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанный — гражданин России, родом из Центральной Азии, был связан с международной террористической организацией.

Террорист намеревался подорвать самодельные взрывные устройства в еврейском культовом центре и на одной из станций метро, после чего планировал уехать в Афганистан для участия в деятельности МТО. При попытке задержания он оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован в ответном огне сотрудников ФСБ.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении митрополита Тихона. Устранить священника планировали двое мужчин — украинец и россиянин — по заданию киевских спецслужб. Оба уже задержаны, у них изъяли самодельное взрывное устройство и поддельные паспорта. Life.ru публиковал видео задержания террористов, готовивших убийство митрополита Тихона.

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Life.ru

Оксана Попова
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