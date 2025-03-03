ФСБ сообщила о предотвращении теракта в синагоге Подмосковья и московском метро

ФСБ предотвратила теракты, запланированные участником террористической организации в синагоге Подмосковья и московском метро. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанный — гражданин России, родом из Центральной Азии, был связан с международной террористической организацией.

Террорист намеревался подорвать самодельные взрывные устройства в еврейском культовом центре и на одной из станций метро, после чего планировал уехать в Афганистан для участия в деятельности МТО. При попытке задержания он оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован в ответном огне сотрудников ФСБ.