Украина готовила убийство митрополита Тихона, ФСБ сорвала их планы

ФСБ предотвратила теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгий Шевкунов): устранить его панировали украинские спецслужбы.

В Москве были задержаны россиянин и украинец, завербованные украинской разведкой через Telegram. У них изъяли самодельное взрывное устройство. Террористы признались, что готовили убийство митрополита Тихона.

«Фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 года были завербованы сотрудником ГУР МОУ для подготовки физического устранения митрополита Тихона. В декабре через тайник им было передано СВУ. Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в Москве», — говорится в сообщении ФСБ.

После совершения преступления мужчины планировали выехать из России по поддельным паспортам граждан Украины, которые им подготовили спецслужбы Незалежной и которые у них нашли при обыске. Сейчас террористы арестованы, против них расследуется дело о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.