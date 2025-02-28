Россиянин через Telegram призвал уничтожить население трёх регионов РФ и попал в ФСБ
ФСБ задержала жителя Абакана за призыв уничтожить жителей трёх регионов РФ
Житель Абакана продвигал комментарии в мессенджере Telegram с призывами уничтожить население Ростовской, Белгородской и Московской областей и был задержан сотрудниками ФСБ. В отношении него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к совершению террористической деятельности, информирует управление ФСБ России по Республике Хакасия.
«Установлен житель Абакана, 1984 года рождения, который, разделяя враждебное отношение к проведению РФ СВО на территории Украины, в 2024 году через сообщество иностранного интернет-мессенджера Telegram осуществлял продвижение комментариев, содержащих публичные призывы к уничтожению мирного населения Ростовской, Белгородской и Московской областей», — уточнили в спецслужбе.
В отношении пользователя соцсетей завели уголовное дело о публичных призывы к осуществлению террористической деятельности. По части 2 статья 205.2 УК РФ фигуранту грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Теперь силовики проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.
Ранее сегодня стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в отношении митрополита Тихона. Устранить его панировали двое мужчин — украинец и россиянин — по заданию киевских спецслужб. Оба уже задержаны, у них изъяли самодельное взрывное устройство и поддельные паспорта, по которым они собирались выехать из РФ после совершения преступления. Life.ru публиковал видео задержания террористов, готовивших убийство митрополита Тихона.
ЦОС ФСБ РФ