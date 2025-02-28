Помощник и клирик хотели взорвать митрополита Тихона в Сретенском монастыре: Видео допроса

Один из террористов, планировавших убийство митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгий Шевкунов), оказался его помощником. На допросе мужчина признался, что его завербовали украинские спецслужбы под угрозой расправы над семьёй.

Сначала ГУР поручила следить за священнослужителем, а затем — найти помощника и устроить взрыв в Сретенском монастыре в Москве, где должен был остановиться митрополит.

«Была поставлена задача: найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона посредством взрывчатки, которая была передана в виде закладки. Мы должны были её заложить в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве и после выполнения мы должны были покинуть РФ по поддельным документам», — рассказал мужчина.

Его подельник сообщил, что покушение планировалось на конец февраля.

Видео допроса задержанных за подготовку теракта против митрополита Тихона. Видео © ЦОС ФСБ РФ/Life.ru