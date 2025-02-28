Появилось видео задержания террористов, готовивших убийство митрополита Тихона

ФСБ России показала видео с моментом задержания мужчин, которые по заданию украинских спецслужб готовили убийство митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгий Шевкунов).

Напомним, ФСБ предотвратила теракт в отношении митрополита Тихона. Устранить его панировали двое мужчин — украинец и россиянин — по заданию киевских спецслужб. Оба уже задержаны, у них изъяли самодельное взрывное устройство и поддельные паспорта, по которым они собирались выехать из РФ после совершения преступления.