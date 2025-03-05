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Регион
4 марта, 22:16

Режим КТО объявлен в махачкалинском посёлке Семендер

Режим контртеррористической операции (КТО) объявили в махачкалинском посёлке Семендер, сообщила пресс-служба городской администрации.

На территории населённого пункта проводятся оперативно-поисковые мероприятия. Оперативный штаб в Дагестане призывает жителей к бдительности и поддержке правоохранительных органов.

В Петербурге разыскивают преступника, ранившего прохожую
В Петербурге разыскивают преступника, ранившего прохожую

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб, режим КТО введён после того, как неизвестные оказали вооружённое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов в ходе проверки оперативной информации о возможной подготовке преступления террористической направленности.

Ранее Life.ru рассказывал о стрельбе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Преступника быстро удалось нейтрализовать, его привезли на медэкспертизу.

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Артур Лапсаков
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