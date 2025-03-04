В Петербурге разыскивают преступника, ранившего прохожую
В Санкт-Петербурге разыскивают преступника, который начал стрельбу и ранил прохожую. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по городу и Ленобласти.
Информация о стрельбе у дома 49 по Кронверкскому проспекту поступила в полицию в 22:10 мск. С места происшествия злоумышленник скрылся на автомобиле, сейчас его ищут.
Потерпевшую госпитализировали в больницу.
Ранее в Москве задержали злоумышленника, который пытался застрелить знакомого в машине. Возбуждено уголовное дело.
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