В Москве мужчина пытался застрелить знакомого в машине

По данным следствия, 3 марта обвиняемый, находясь в салоне автомобиля, припаркованного рядом с жилым домом на улице Верхние Поля в Москве, в результате неожиданно возникших личных неприязненных отношений произвёл несколько выстрелов из модифицированного пистолета в своего знакомого. Однако, несмотря на его намерение совершить убийство, потерпевший смог покинуть транспортное средство. Мужчина был незамедлительно доставлен в одну из больниц столицы, где ему была оказана медицинская помощь.