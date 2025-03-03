В Москве мужчина пытался застрелить знакомого в машине
СК: Задержан подозреваемый в покушении на убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Место происшествия. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство знакомого на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия)», — говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, 3 марта обвиняемый, находясь в салоне автомобиля, припаркованного рядом с жилым домом на улице Верхние Поля в Москве, в результате неожиданно возникших личных неприязненных отношений произвёл несколько выстрелов из модифицированного пистолета в своего знакомого. Однако, несмотря на его намерение совершить убийство, потерпевший смог покинуть транспортное средство. Мужчина был незамедлительно доставлен в одну из больниц столицы, где ему была оказана медицинская помощь.
Задержанный успел произвести несколько выстрелов. Фото © Telegram / Столичный СК
Изъятый пистолет у задержанного. Фото © Telegram / Столичный СК
С фигурантом проводятся следственные мероприятия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, а также определена мера пресечения. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем прокуратуры Юго-Восточного административного округа.
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