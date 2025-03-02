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2 марта, 16:53
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Число пострадавших в результате стрельбы в мытищинском ТЦ выросло до четырёх

Минздрав МО: В результате стрельбы в ТЦ в Мытищах пострадали четыре человека

В пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что в результате стрельбы в торговом центре «Красный кит» в Мытищах пострадали четыре человека. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

«В результате происшествия пострадали четыре человека», — рассказал ТАСС со ссылкой на собеседника в Минздраве.

Пострадавшие были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи и сейчас госпитализируются в медучреждение, подведомственное Минздраву Московской области.

«Просто поцарапались»: Пострадавшим при стрельбе охранникам мытищинского ТЦ оказывают помощь на месте
«Просто поцарапались»: Пострадавшим при стрельбе охранникам мытищинского ТЦ оказывают помощь на месте

Ранее сообщалось о трёх пострадавших в результате стрельбы в мытищинском ТЦ. Напомним, что стрельбу в «Красном ките» устроил 24-летний Данил Потехин. Его уже задержали. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Тем временем Life.ru воссоздал хронологию произошедшего.

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Алена Пенчугина
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