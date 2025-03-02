Число пострадавших в результате стрельбы в мытищинском ТЦ выросло до четырёх
Минздрав МО: В результате стрельбы в ТЦ в Мытищах пострадали четыре человека
В пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что в результате стрельбы в торговом центре «Красный кит» в Мытищах пострадали четыре человека. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.
«В результате происшествия пострадали четыре человека», — рассказал ТАСС со ссылкой на собеседника в Минздраве.
Пострадавшие были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи и сейчас госпитализируются в медучреждение, подведомственное Минздраву Московской области.
Ранее сообщалось о трёх пострадавших в результате стрельбы в мытищинском ТЦ. Напомним, что стрельбу в «Красном ките» устроил 24-летний Данил Потехин. Его уже задержали. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Тем временем Life.ru воссоздал хронологию произошедшего.