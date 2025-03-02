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2 марта, 15:30

Life.ru воссоздал хронологию стрельбы в мытищинском ТЦ

SHOT публикует хронологию стрельбы в мытищинском «Красном ките». Мужчина сегодня около пяти часов пришёл в торговый центр. Одному из охранников он показался подозрительным. Посетителю это не понравилось. Завязался конфликт, переросший в драку с охранниками.

Обстановка у ТЦ после стрельбы. Видео © SHOT

Мужчину вывели из здания. Примерно через полчаса он вернулся обратно, ещё более взбешённый и с травматическим пистолетом. Прокричал что-то вроде: «Вы же меня обещали побить, давайте». Также посетитель требовал, чтобы сотрудники служб безопасности вышли с ним на улицу пообщаться. Когда те отказались, мужчина достал пистолет и направил его на охранников. По словам очевидцев, он успел выстрелить минимум шесть раз.

В ТЦ началась паника. Люди в слезах и с криками начали выбегать из ТЦ по лестницам. Отобрать травмат у злоумышленника пытались четверо охранников. Мужчина смог ранить двоих из них. Сам он тоже получил травмы. Итого пострадавших трое.

Нападавшего снова вывели на улицу. Перед задержанием он звонил близким и кричал, что это была самооборона. Сейчас мужчина в отделе полиции.

Пытались обезвредить толпой: Момент стрельбы в ТЦ в Мытищах попал на камеру видеонаблюдения
Пытались обезвредить толпой: Момент стрельбы в ТЦ в Мытищах попал на камеру видеонаблюдения
Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
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