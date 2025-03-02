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2 марта, 14:52

До трёх выросло число пострадавших в результате стрельбы в мытищинском ТЦ

До трёх выросло число пострадавших в результате стрельбы в ТЦ в подмосковных Мытищах. Это два охранника и сам стрелок, сообщает SHOT.

Конфликт с применением оружия произошёл у входа в торговый центр. Охранники не пустили мужчину в чёрной куртке. В ответ он вытащил пистолет, и началась драка. Трое охранников пытались разоружить злоумышленника.

Ранее свидетели сообщили о стрельбе в торговом центре «Красный кит» в Мытищах. Изначально было известно о двух пострадавших.

Паника и слёзы: Момент стрельбы в ТЦ в Мытищах попал на видео
Паника и слёзы: Момент стрельбы в ТЦ в Мытищах попал на видео
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SHOT

Наталья Демьянова
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