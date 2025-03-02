Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 14:50

Паника и слёзы: Момент стрельбы в ТЦ в Мытищах попал на видео

Момент стрельбы в торговом центре в Мытищах попал на видео

Момент стрельбы в ТЦ «Красный кит» в Мытищах попал на видео. На кадрах, которые есть в распоряжении телеграм-канала SHOT видно, как напуганные люди в слезах выбегают с фуд-корта.

Момент стрельбы в ТЦ в Мытищах попал на видео. Видео © Telegram / SHOT

О стрельбе в торговом центре «Красный кит» в Мытищах сообщалось ранее. На третьем этаже мужчина начал конфликтовать с охраной, после чего достал оружие. Люди начали панически покидать ТЦ. Всего было слышно шесть выстрелов. Посетители фудкорта быстро эвакуировались на улицу. Предварительно, ранен охранник и сам стрелявший.

Стрельба в ТЦ в Мытищах началась после конфликта с охраной
Стрельба в ТЦ в Мытищах началась после конфликта с охраной
Оксана Попова
  • Новости
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar