Паника и слёзы: Момент стрельбы в ТЦ в Мытищах попал на видео

Момент стрельбы в ТЦ «Красный кит» в Мытищах попал на видео. На кадрах, которые есть в распоряжении телеграм-канала SHOT видно, как напуганные люди в слезах выбегают с фуд-корта.

О стрельбе в торговом центре «Красный кит» в Мытищах сообщалось ранее. На третьем этаже мужчина начал конфликтовать с охраной, после чего достал оружие. Люди начали панически покидать ТЦ. Всего было слышно шесть выстрелов. Посетители фудкорта быстро эвакуировались на улицу. Предварительно, ранен охранник и сам стрелявший.