Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 14:43

Стрельба в ТЦ в Мытищах началась после конфликта с охраной

Стрельба в ТЦ «Красный кит» в подмосковных Мытищах началась после конфликта с охраной. Об этом сообщает SHOT.

Обстановка у ТЦ после стрельбы. Видео © SHOT

Посетители рассказали, что охранник остановил подозрительного мужчину, одетого в чёрное и держащего чемодан. Мужчина начал сопротивляться и произвел как минимум шесть выстрелов.

«Выстрелы было слышно на втором этаже. Спустились на первый по эскалатору и выбежали на парковку. Толпа большая, все бежали, но без давки. Дети без курток, с телефонами», — рассказали очевидцы

Ранее свидетели сообщили о стрельбе в торговом центре «Красный кит» в Мытищах. По предварительным данным, один из посетителей использовал травматический пистолет.

Два человека пострадали при стрельбе в мытищинском ТЦ
Два человека пострадали при стрельбе в мытищинском ТЦ
Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar