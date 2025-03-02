Стрельба в ТЦ в Мытищах началась после конфликта с охраной

Стрельба в ТЦ «Красный кит» в подмосковных Мытищах началась после конфликта с охраной. Об этом сообщает SHOT.

Обстановка у ТЦ после стрельбы. Видео © SHOT

Посетители рассказали, что охранник остановил подозрительного мужчину, одетого в чёрное и держащего чемодан. Мужчина начал сопротивляться и произвел как минимум шесть выстрелов.

«Выстрелы было слышно на втором этаже. Спустились на первый по эскалатору и выбежали на парковку. Толпа большая, все бежали, но без давки. Дети без курток, с телефонами», — рассказали очевидцы