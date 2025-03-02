Очевидцы сообщили о стрельбе в торговом центре в Мытищах
Свидетели сообщили о стрельбе в торговом центре «Красный кит» в Мытищах. По предварительным данным, один из посетителей использовал травматический пистолет.
Обстановка в ТЦ после стрельбы. Видео © SHOT
Как сообщает SHOT, на третьем этаже мужчина начал конфликтовать с охраной, после чего достал оружие. Люди начали панически покидать ТЦ. Всего было слышно шесть выстрелов. Посетители фудкорта быстро эвакуировались на улицу.
Ранее в Еврейской автономной области (ЕАО) ученик седьмого класса открыл стрельбу из пневматического пистолета на уроке. Оружие ему купила мать на маркетплейсе для защиты от бродячих собак. На уроке школьник начал хаотично стрелять по одноклассникам, в результате пострадали четыре подростка. На женщину составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.
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