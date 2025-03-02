Очевидцы сообщили о стрельбе в торговом центре в Мытищах

Свидетели сообщили о стрельбе в торговом центре «Красный кит» в Мытищах. По предварительным данным, один из посетителей использовал травматический пистолет.

Обстановка в ТЦ после стрельбы. Видео © SHOT

Как сообщает SHOT, на третьем этаже мужчина начал конфликтовать с охраной, после чего достал оружие. Люди начали панически покидать ТЦ. Всего было слышно шесть выстрелов. Посетители фудкорта быстро эвакуировались на улицу.