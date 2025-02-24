По томскому политеху открыли стрельбу с улицы, студенты полчаса сидели на полу
МВД РФ: В Томске два человека открыли огонь по окнам техникума
В понедельник, 24 февраля, двое парней открыли огонь по окнам Томского Политехнического техникума по улице Смирнова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Томской области.
В Томской области обстреляли окна техникума из пневмата. Видео © Telegram / Mash
Участники инцидента уже установлены. По предварительным данным, молодые люди произвели выстрелы из пневматического оружия. К счастью, никто не пострадал. Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.
По данным Mash, студенты около получаса сидели на полу, прячась от выстрелов. По громкоговорителю им дали объявление отойти от окон, не выходить и лечь на пол. В телеграм-канале уточнили, что Росгвардия задержала двоих парней лет 20. Предварительно, стрелявшие не учатся в этом колледже.
Ранее в Еврейской автономной области (ЕАО) ученик седьмого класса открыл стрельбу из пневматического пистолета на уроке. Оружие ему купила мать на маркетплейсе для защиты от бродячих собак. На уроке школьник начал хаотично стрелять по одноклассникам, в результате пострадали четыре подростка. На женщину составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.
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