По томскому политеху открыли стрельбу с улицы, студенты полчаса сидели на полу

В понедельник, 24 февраля, двое парней открыли огонь по окнам Томского Политехнического техникума по улице Смирнова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Томской области.

В Томской области обстреляли окна техникума из пневмата. Видео © Telegram / Mash

Участники инцидента уже установлены. По предварительным данным, молодые люди произвели выстрелы из пневматического оружия. К счастью, никто не пострадал. Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

По данным Mash, студенты около получаса сидели на полу, прячась от выстрелов. По громкоговорителю им дали объявление отойти от окон, не выходить и лечь на пол. В телеграм-канале уточнили, что Росгвардия задержала двоих парней лет 20. Предварительно, стрелявшие не учатся в этом колледже.