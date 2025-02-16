В Дагестане водитель открыл огонь по полицейским при проверке документов

Вечером 15 февраля около въезда в село Хучни в Табасаранском районе Дагестана произошла стрельба. Полицейские остановили легковушку, чтобы проверить документы водителя, однако тот оказал сопротивление и открыл огонь по представителям правопорядка. Об этом сообщили представители пресс-службы СК по Республике Дагестан.

На месте работают сотрудники СК. Фото © Telegram / СУ СК по Республике Дагестан

Машиной управлял 31-летний мужчина, который слишком бурно отреагировал на требование правоохранителей предоставить им документы. Водитель несколько раз выстрелил в сторону полицейских, после чего попытался сбежать с места происшествия. Однако по нему был открыт огонь. Беглеца ранили и задержали, после чего отправили в отдел.

«По данному факту Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Дагестан организована процессуальная проверка», — сказано в сообщении ведомства.