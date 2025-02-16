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16 февраля, 12:11

В Дагестане водитель открыл огонь по полицейским при проверке документов

Вечером 15 февраля около въезда в село Хучни в Табасаранском районе Дагестана произошла стрельба. Полицейские остановили легковушку, чтобы проверить документы водителя, однако тот оказал сопротивление и открыл огонь по представителям правопорядка. Об этом сообщили представители пресс-службы СК по Республике Дагестан.

На месте работают сотрудники СК. Фото © Telegram / СУ СК по Республике Дагестан

На месте работают сотрудники СК. Фото © Telegram / СУ СК по Республике Дагестан

Машиной управлял 31-летний мужчина, который слишком бурно отреагировал на требование правоохранителей предоставить им документы. Водитель несколько раз выстрелил в сторону полицейских, после чего попытался сбежать с места происшествия. Однако по нему был открыт огонь. Беглеца ранили и задержали, после чего отправили в отдел.

«По данному факту Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Дагестан организована процессуальная проверка», — сказано в сообщении ведомства.

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Ранее стало известно, что житель Нижнекамска пять раз выстрелил в отца, который отказался отдавать отпрыску ключи от автомобиля. Так и не получив машину, он вернулся к родителю с пневматом и открыл огонь.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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